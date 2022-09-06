عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع رئيس لجنة التخطيط النيابيّة

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية النائب ميشال ضاهر.

وعقب اللقاء، قال ضاهر في تصريح له إنه "نقل إلى عون صرخة القطاعات الإنتاجية عن الواقع الذي تعيشه البلاد والشلل الذي تعاني منه".