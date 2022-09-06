وفاة شاب متأثراً بحروق أُصيب بها

بعدما نُقل إلى مستشفى الجعيتاوي للمعالجة، توفي الشاب ح.د، متأثراً بحروق أُصيب بها منذ يومين، وذلك بعدما احترق منزله في محلة البص، عند مدخل مدينة صور.

Advertisement