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لبنان

وفاة شاب متأثراً بحروق أُصيب بها

Lebanon 24
06-09-2022 | 08:17
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بعدما نُقل إلى مستشفى الجعيتاوي للمعالجة، توفي الشاب ح.د، متأثراً بحروق أُصيب بها منذ يومين، وذلك بعدما احترق منزله في محلة البص، عند مدخل مدينة صور.
 
 
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