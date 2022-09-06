يفتح 7 أيّام في الأسبوع... فرع رئيسي جديد لشركة "OMT" في الدورة

صدر عن "OMT" البيان التالي:

تستقبلكم OMT في فرعها الرئيسيّ (إدارة الشركة) عند مستديرة الدورة طيلة أيّام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.



تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل المعاملات المالية ضمن ساعات عمل طويلة وتأكيدًا على سعي OMT إلى تقديم أفضل خدمة لزبائنها عبر فروعها الرئيسية وأكثر من ١،٢٠٠ مركز وكيل في لبنان.