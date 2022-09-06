مأساة في بلدة لبنانيّة... طفلة ماتت غرقاً في المسبح!

توفيت الطفلة أ.ه.ج البالغة من العمر 5 سنوات، بعدما غرقت في مسبح منزل العائلة، في بلدة عيتيت شرق مدينة صور، وتم نقل جثتها إلى المستشفى اللبناني الإيطالي.

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