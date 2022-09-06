مؤتمر الجمعية اللبنانية لطب العين... بخاش: لتسليط الضوء على الانجازات

Advertisement

اكد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش دعمه الدائم والمطلق للمؤتمرات العلمية التي تناقش وتبحث في اخر المستجدات في عالم الطب الحديث في ظل الثورة التكنولوجية التي ترخي بظلالها على عالم طب العيون ومتفرعاته اكان من حيث الجراحات او العلاجات.اضاف في كلمة القاها خلال افتتاح المؤتمر الثامن والعشرين الذي تعقده سنويا الجمعية اللبنانية لطب العين أنه: "لا بد من تسليط الضوء على الانجازات التي يحفل بها عالم طب العيون ودراستها بعمق ومن ثم تعميمها لمساعدة المريض على تخطي مشاكله، لا سيما في هذا الوقت الضاغط اقتصاديا واجتماعيا بحيث لم تعد بعض الامراض تقع في سلم اوليات المريض".وختم: "بفضل القيمين على هذه الجمعية الذين يولون للعلم والثقافة كل اهتمام اشكرهم باسمي وباسم النقابة، على الجدية في الأداء النقابي والمهني والنجاح المحقق من حيث المتابعين والحاضرين، فما المؤتمرات والحلقات الدراسية إلا دليل ساطع على النجاح والقدرة على مواكبة التطور العلمي".