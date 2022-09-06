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لبنان
لسائقي الشاحنات... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
06-09-2022
|
08:35
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:
إلحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بمنع مرور الشاحنات بالاتجاهين بتاريخي 6 و 7/9/2022 على طريق "كواع عاريّا"، والطريق الممتدّ ما يبن بحمدون وضهور العباديّة.
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في الساعة 14،00 من تاريخ اليوم، انتهت الأعمال على طريق الشام الدوليّة في محلّة "كواع عاريّا". وبالتالي، سيتمّ السّماح للشاحنات بالمرور على الطريق المذكورة صعودًا ونزولًا.
وبتاريخ الغد 7/9/2022، سيتمّ تنفيذ الأشغال على طريق العبادية باتجاه بيروت من دون قطع للطريق، أو منع مرور الشاحنات.
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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