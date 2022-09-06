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لبنان

سقوط مواطن عن علو شاهق في وادٍ... شاهدوا بالصور كيف أنقذه الدفاع المدني بصعوبة

Lebanon 24
06-09-2022 | 08:33
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
أنقذ عناصر من الدفاع المدني أحد المواطنين اثر سقوطه في وادي نهر هدينة قرطبا. 
وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٢:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٦ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٥:٢٥ إلى أن تمكنوا من انقاذه. وقد تبين أنه مصاب بجروح وكسور اثر سقوطه عن علوٍ شاهق في وادٍ في نهر هدينة قرطبا-جبيل. 
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وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيب فيه.
كما وعملوا على نقله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل لتلقي العلاج اللازم.
 
 
May be an image of 4 people, people standing, tree and outdoors
 
 
 
 
 
 
 
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