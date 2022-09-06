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لبنان

الرئيس ميقاتي يلتقي وفداً مشتركاً من نقابة عمال "أوجيرو" والاتحاد العمالي العام

Lebanon 24
06-09-2022 | 09:32
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يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء، بحضور وزير الاتصالات جوني القرم والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وفدا مشتركا من نقابة عمال اوجيرو والاتحاد العمالي العام.
 
 
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