الرئيس ميقاتي يلتقي وفداً مشتركاً من نقابة عمال "أوجيرو" والاتحاد العمالي العام

يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء، بحضور وزير الاتصالات جوني القرم والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وفدا مشتركا من نقابة عمال اوجيرو والاتحاد العمالي العام.

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