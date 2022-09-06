إشكال بين عائلتين وإطلاق نار وحالة من التوتر... ماذا يحصل في طرابلس؟

أفاد مندوب "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة حارة البرانية في طرابلس، بين عائلتين، على خلفية إشتراكات المولّدات، تطوّر إلى إطلاق نار.

وتسود حالة من التوتر في المنطقة، ويعمل الجيش على تطويق الإشكال.