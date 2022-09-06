هذه حقيقة ما حصل خلال إجتماع نواب "الوطنيّ الحرّ" ورئيس مجلس القضاء الاعلى

نفت مصادر معنية ما تم تداوله من اخبار عن تلاسن حصل بين النائب عن" التيار الوطني الحر" شربل مارون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، خلال زيارة قام بها وفد من نواب "التيار" الى عبود.

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وقالت المصادر: "كل ما تم تداوله من روايات غير صحيح، فالاجتماع كان هادئاً ولم يحص اي تصعيد، بل على العكس فقد اشاد النواب بمناقبية عبود ونزاهته وعدم خضوعه للطلبات السياسية التي ترده".

واشارت المصادر الى ان "عبود اشار في ما يتعلق بالموقوفين في ملف انفجار المرفأ الى ان القرار هو بيد مجلس القضاء الاعلى مجتمعاً وليس بيده وحده".

ونفت المصادر "وجود اي تصعيد يعكس ما يتم الترويج له بحثاً عن بطولات وهمية لا تغني ولا تسمن".

وكان وفد نيابي مؤلف من النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطاالله، سامر توم وسيزار ابي خليل قصد مكتب القاضي عبود لمناقشة ملف بدري ضاهر، الموقوف على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت. مع الاشارة الى ان مجلس القضاء الاعلى غير مسؤول عن عرقلة التحقيق وعدم البت بقضايا الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، وهو قام بدوره كاملا بهذا الخصوص.