Advertisement

لبنان

هذه حقيقة ما حصل خلال إجتماع نواب "الوطنيّ الحرّ" ورئيس مجلس القضاء الاعلى

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-09-2022 | 09:46
A-
A+
Doc-P-987997-637980799102269686.jpg
Doc-P-987997-637980799102269686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت مصادر معنية ما تم تداوله من اخبار عن تلاسن حصل بين النائب عن" التيار الوطني الحر" شربل مارون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، خلال زيارة قام بها وفد من نواب "التيار" الى عبود.
 
Advertisement
وقالت المصادر: "كل ما تم تداوله من روايات غير صحيح، فالاجتماع كان هادئاً ولم يحص اي تصعيد، بل على العكس فقد اشاد النواب بمناقبية عبود ونزاهته وعدم خضوعه للطلبات السياسية التي ترده". 
 
واشارت المصادر الى ان "عبود اشار في ما يتعلق بالموقوفين في ملف انفجار المرفأ الى ان القرار هو بيد مجلس القضاء الاعلى مجتمعاً وليس بيده وحده". 
ونفت المصادر "وجود اي تصعيد يعكس ما يتم الترويج له بحثاً عن بطولات وهمية لا تغني ولا تسمن".
 
وكان وفد نيابي مؤلف من النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطاالله، سامر توم وسيزار ابي خليل قصد مكتب القاضي عبود لمناقشة ملف بدري ضاهر، الموقوف على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت. مع الاشارة الى ان مجلس القضاء الاعلى غير مسؤول عن عرقلة التحقيق وعدم البت بقضايا الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، وهو قام بدوره كاملا بهذا الخصوص.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:12 | 2022-09-06
12:18 | 2022-09-06
12:04 | 2022-09-06
11:49 | 2022-09-06
10:51 | 2022-09-06
10:41 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website