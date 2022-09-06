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لبنان
تنويه كتائبي بـ"المبادرات الرئاسية": لإيصال رئيس إنقاذي واضح الخط
Lebanon 24
06-09-2022
|
09:34
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نوّه المكتب السياسي الكتائبي بـ"المبادرات الرئاسية التي بدأت تطرح بشكل جدي من قبل عدد من الأفرقاء، خصوصًا تلك التي تحمل برنامجًا بعيدًا عن المنظومة الحالية التي ما زالت تحاول فرض رئيس من حاشية حزب الله وفريقه السياسي الذي فشل في الحكم مرارًا".
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وإذ شدد في بيان اصدره بعد اجتماعه الأسبوعي على "أهمية إيصال رئيس إنقاذي سيادي إصلاحي واضح الخط والمواقف، انتماؤه فقط للبنان ويعمل دون كدّ لاستنهاض ما تم تدميره"، قال المكتب السياسي الكتائبي: "في هذا الاطار، يستمر حزب الكتائب في مساعيه ولقاءاته التي بدأها مع جميع الأصدقاء والحلفاء في مجلس النواب، للوصول إلى مقاربة جامعة ومشتركة تتوافق عليها مختلف القوى السيادية والإصلاحية لخوض هذا الاستحقاق وانتشال البلد من الانهيار الشامل"، وأكد أن "هذه المهمة ليست مستحيلة، وتحقيقها ليس بعيدًا، لا سيما أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين معظم هذه القوى".
أضاف البيان: "شهد هذا الأسبوع سقوطًا دراماتيكيًا للقطاعات كافة، في ظل إضرابات متلاحقة تنفذها النقابات والقضاة وموظفو الإدارة العامة ورابطة موظفي "اوجيرو" وروابط المعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية بما ينذر بشلل كامل وخطر داهم، بدأ يطال أسس الدولة ويهدّد بعزل لبنان عن العالم ويوقع خسائر هائلة بالاقتصاد الوطني، بالإضافة الى تأثير كبير على مستقبل البلاد مع تعثر بدء العام الدراسي للسنة الثالثة على التوالي، من دون تقديم أي مبادرة إنقاذية جدية أو محاولة البحث عن حلول مستدامة تجنب البلد السقوط الذريع. وفي هذا الإطار، يحمل حزب الكتائب رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية ما يحصل، عبر تخاذلهما عن تشكيل حكومة وتفضيلهما لمصالحهما الشخصية، عبر تطييف عملية التشكيل وإعطائها أبعادًا مذهبية مقيتة واستعمال أسلوب التحريض الذي يؤدي إلى الهاوية لمصالح ضيقة وآنية".
وطالب المكتب "عشية عودة المفاوض الأميركي لترسيم الحدود أموس هوكشتاين إلى لبنان، جميع الأفرقاء بإدارة هذا الملف الاستراتيجي بما يؤمن فقط مصالح لبنان واستفادته من ثرواته المدفونة، والابتعاد عن حفلة المزايدات والتهديدات التي تضر بالشعب اللبناني". كما طالب "بإبعاد هذا الملف عن الصراع الإقليمي والمؤتمرات الدولية وعدم جعله ورقة ضغط يستفيد منها حزب الله وإيران على حساب لبنان وشعبه".
ودعا حزب الكتائب "جميع الحزبيين والمناصرين والأصدقاء واللبنانيين كافة إلى المشاركة الكثيفة في الذكرى الأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل ورفاقه، والتي ينظمها يوم الأربعاء 14 أيلول الساعة السادسة مساء في ساحة ساسين في الأشرفية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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