تدابير سير يوم غد على طريق المطار

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صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلـي:سيُقام في تمام الساعة 17،00 من تاريخ 7/9/2022 حفل تأبيني بمناسبة الذكرى السنويّة الأولى لرحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان في قاعة الوحدة الوطنيّة داخل المجلس الإسلامي الشيعي – طريق المطار.سيتمّ تحويل السّير على المسلك المقابل من أمام مطعم KFC حتّى التحويلة مقابل مؤسّسة سلامة للسيراميك، وذلك اعتبارًا من الساعة 16،00 من التاريخ المذكور وحتّى انتهاء المُناسبة.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.