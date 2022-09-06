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لبنان

بو صعب اطلع من الصادق على دراسته عن تعديلات للنظام الداخلي لمجلس النواب

Lebanon 24
06-09-2022 | 10:07
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عقد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس قبل ظهر اليوم، في حضور امين سر مكتب المجلس آلان عون اجتماعا مع النائب وضاح الصادق والمحامي محمود الناطور حيث عرض النائب صادق دراسة اعدها عن تعديلات للنظام الداخلي لمجلس النواب تمهيدا لمناقشتها.
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ولاحقا، استقبل المجتمعون جمعية مستوردي السيارات في لبنان حيث تم عرض المشاكل التي يواجهها القطاع في ظل الازمة الراهنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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