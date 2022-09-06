ما حقيقة اندلاع حريق داخل مرفأ بيروت؟

نفى المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني الاخبار المتداولة في الوسائل الاعلامية "عن نشوب حريق داخل حرم المرفأ، فيما الحريق المذكور هو خارج نطاق المرفأ. فاقتضى التوضيح".



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