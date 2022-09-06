كلامٌ عن "تآمر".. باسيل يردّ على برّي وجعجع وهذا ما قاله عن الحكومة

رأى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أنّ "هناك من لا يريد لبنان الكبير، ونجدد الدعوة الى حوار وطني من أجل تطوير نظامنا اللبناني الذي اسمه نظام "ما خلّونا"، وإقرار مهل دستورية والذهاب نحو الدولة المدنية ضمن إطار اللامركزية الموسعة".
وقال باسيل بعد إجتماع تكتل "لبنان القوي": "رأس النظام اللبناني يمارس سياسة "ما خلّونا" فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا". وأضاف: "نعيش في نظام "ما خلونا" ونُريد الانتقال الى نظام "يخلينا".
واعتبر أنّ "كلّ المنظومة مصرّة على عدم إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، لأنّ بعض المحظيين يهرّبون أموالهم إلى الخارج، ونحن نريد أن نقيل رياض سلامة لكنّ الآخرين يعارضون لأنّهم "قابضين".
وعن ملف انفجار مرفأ بيروت، قال باسيل إنّ "المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة مسؤولون عن وقف سير العدالة"، مطالباً بأن تكون هناك معالجة قضائية واضحة وشفافة لهذا الملف الأساسي.
وفي ما خص الشأن الحكومي، أعلن باسيل أنه "لن يتم الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية"، وقال: "سنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا".
وأكمل: "نحنُ أعلنّا أننا لا نريدُ الفراغ ويجب أن نمارس الضغط على بعضنا للاتفاق على رئيس وتأليف حكومة لا يمنع ذلك. الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده اولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي بحيثية اسلامية مسقطة عليه دون ان يمتلكها وان يكون عارياً من التمثيل المسيحي".
وردّ باسيل على الحملة التي تم شنها على رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلاً: "لا أحد يمكنه التطاول على الرئيس عون الذي لن يخرج من التاريخ ولا من قلوب النّاس"، وأضاف: "البديل غير متوافر الآن ويجب أن يكون هناك حكومة بديلة وفي حال حصل فراغ كلّ وزير يصبح رئيساً وعندما يأتي وقت الجدّ ستجدون أكثر من ميشال عون في الحكومة وعدم التأليف لا يضغط علينا لأننا ضدّ الفراغ".
وتطرق باسيل إلى الخطابات الأخيرة التي استهدفته، فقال رداً على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من دون تسميتهما: "للحقيقة لم نُفاجأ بخطابات الأيّام الماضية الفارغة من أي مضمون سياسي والتي لا تحمل إلّا الحقد والتآمر. لن أردّ على كذبهم الفاقع فالأوّل لا يعلم عدد كتلته وكتل غيره ويريد أن يصنع من نفسه صاحب الكتلة الأكبر والثاني يا سيّد حسن حمّل الهيئة الناظمة مسؤولية انهيار قطاع الكهرباء لا الحصار ولا مصر ولا الأردن ولا هبة إيرانية ولا وزارة مال".
وتابع: "مقابل خطابات الحقد والكراهية والعمالة نتمسّك بخطاب وطني ايجابي بنّاء يؤسّس للبنان الذي نريدُه".
وختم: "من الضروري تأليف حكومة وانتخاب رئيس خلال الشهرين الحاليين والانتقال لحوارٍ وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج".