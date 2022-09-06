كلامٌ عن "تآمر".. باسيل يردّ على برّي وجعجع وهذا ما قاله عن الحكومة

رأى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أنّ "هناك من لا يريد لبنان الكبير، ونجدد الدعوة الى حوار وطني من أجل تطوير نظامنا اللبناني الذي اسمه نظام "ما خلّونا"، وإقرار مهل دستورية والذهاب نحو الدولة المدنية ضمن إطار اللامركزية الموسعة".

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وقال باسيل بعد إجتماع تكتل "لبنان القوي": "رأس النظام اللبناني يمارس سياسة "ما خلّونا" فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا". وأضاف: "نعيش في نظام "ما خلونا" ونُريد الانتقال الى نظام "يخلينا".

واعتبر أنّ "كلّ المنظومة مصرّة على عدم إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، لأنّ بعض المحظيين يهرّبون أموالهم إلى الخارج، ونحن نريد أن نقيل رياض سلامة لكنّ الآخرين يعارضون لأنّهم "قابضين".

وعن ملف انفجار مرفأ بيروت، قال باسيل إنّ "المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة مسؤولون عن وقف سير العدالة"، مطالباً بأن تكون هناك معالجة قضائية واضحة وشفافة لهذا الملف الأساسي.