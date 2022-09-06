مأساة في البقاع.. إبنة الـ14 عاماً قُتِلت برصاصة!

توفيت الشابّة "ش.م.ي." (14 عاماً) من بلدة قب الياس - البقاع، إثر إصابتها بطلقٍ ناريّ في رقبتها، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وبحسب المعلومات، فإن أسباب الحادثة ما زالت مجهولة، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساتها.