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لبنان

مأساة في البقاع.. إبنة الـ14 عاماً قُتِلت برصاصة!

Lebanon 24
06-09-2022 | 11:49
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توفيت الشابّة "ش.م.ي." (14 عاماً) من بلدة قب الياس - البقاع، إثر إصابتها بطلقٍ ناريّ في رقبتها، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
وبحسب المعلومات، فإن أسباب الحادثة ما زالت مجهولة، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساتها. 
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