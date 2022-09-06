حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1211274.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10640.