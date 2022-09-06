تزامناً مع كلمة باسيل.. ما الذي شهدته منطقة سن الفيل؟ (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انتشاراً للجيش في منطقة ميرنا الشالوحي - سن الفيل، وتحديداً في محيط المقرّ الرئيسي للتيار الوطني الحر.

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