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لبنان

تزامناً مع كلمة باسيل.. ما الذي شهدته منطقة سن الفيل؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2022 | 12:24
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انتشاراً للجيش في منطقة ميرنا الشالوحي - سن الفيل، وتحديداً في محيط المقرّ الرئيسي للتيار الوطني الحر.
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وبحسب الفيديو، فإن آليات عسكرية عديدة اصطفت على جانب الطريق في المنطقة، وقد جاء ذلك تزامناً مع كلمة رئيس "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مساء اليوم.
 
 
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