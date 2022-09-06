Advertisement

لبنان

دخانٌ أسود فوق معامل الكهرباء.. هل ستزدادُ التغذية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-09-2022 | 12:45
A-
A+
Doc-P-988047-637980904830396642.jpg
Doc-P-988047-637980904830396642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ "المعملين الذين ينتجان الكهرباء حالياً لكلّ لبنان هما الذوق والجيّة"، مشيرة إلى أن "الطاقة القصوى المُنتجة في الوقت الراهن لا تتجاوز الـ250 ميغاواط". 
Advertisement
ولفتت المصادر إلى أن "الفيول من فئة الغرايد ب هو الذي يُستخدم حالياً لإنتاج الكهرباء"، موضحة أنّ "التغذية استناداً للانتاج الحالي لن تتجاوز الساعتين يومياً". 
مع هذا، فقد رصدت فيديوهات وصور تُظهر انبعاث دخان أسود اللون من معملي الذوق والجية. 
وفي السياق، ردّت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" على هذا الأمر بالقول: "هذه الإنبعاثات ترتبطُ بعملية تنظيف لمداخن المعامل، في حين أن الفيول يُستخدم بشكل طبيعي حالياً". 
وأضافت: "هذا الدخان الأسود لا يستمر طويلاً، بل يكونُ للحظات معينة عديدة فقط". 
 
 
 
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:57 | 2022-09-06
14:45 | 2022-09-06
14:07 | 2022-09-06
13:26 | 2022-09-06
12:51 | 2022-09-06
12:46 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website