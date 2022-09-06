دخانٌ أسود فوق معامل الكهرباء.. هل ستزدادُ التغذية؟

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ "المعملين الذين ينتجان الكهرباء حالياً لكلّ لبنان هما الذوق والجيّة"، مشيرة إلى أن "الطاقة القصوى المُنتجة في الوقت الراهن لا تتجاوز الـ250 ميغاواط".

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ولفتت المصادر إلى أن "الفيول من فئة الغرايد ب هو الذي يُستخدم حالياً لإنتاج الكهرباء"، موضحة أنّ "التغذية استناداً للانتاج الحالي لن تتجاوز الساعتين يومياً".

مع هذا، فقد رصدت فيديوهات وصور تُظهر انبعاث دخان أسود اللون من معملي الذوق والجية.

وفي السياق، ردّت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" على هذا الأمر بالقول: "هذه الإنبعاثات ترتبطُ بعملية تنظيف لمداخن المعامل، في حين أن الفيول يُستخدم بشكل طبيعي حالياً".

وأضافت: "هذا الدخان الأسود لا يستمر طويلاً، بل يكونُ للحظات معينة عديدة فقط".