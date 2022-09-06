إعلانٌ من الصليب الأحمر للمواطنين.. ماذا فيه؟

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن رقمٍ جديد لخدمة المواطنين عبر "الواتساب" فقط، وذلك إثر تعطّل الخط الساخن 140.

ووفقاً للصليب الأحمر، فإنه "يمكن التواصل على الرقم: 81715074".