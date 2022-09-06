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لبنان

إعلانٌ من الصليب الأحمر للمواطنين.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
06-09-2022 | 12:51
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن رقمٍ جديد لخدمة المواطنين عبر "الواتساب" فقط، وذلك إثر تعطّل الخط الساخن 140.
ووفقاً للصليب الأحمر، فإنه "يمكن التواصل على الرقم: 81715074". 
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