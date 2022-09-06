هل سيتراجع موظفو هيئة أوجيرو عن إضرابهم؟

أفادت المعلومات بأنه لا قرار بعد بالتراجع عن إضراب موظفي هيئة أوجيرو وأن الإضراب مستمر.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلتقى بحضور وزير الاتصالات جوني القرم والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وفدا مشتركا من نقابة عمال اوجيرو والاتحاد العمالي العام عصر اليوم في السراي الحكومي.

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وضم الوفد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ونائبه حسن فقيه والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، نقيب موظفي وعمال "أوجيرو" إيلي زيتوني، نائب رئيس النقابة محمد الحنش وأمين سر النقابة عبد الله اسماعيل.

بعد الإجتماع قال الأسمر: كان الإجتماع موسعا لدى دولة رئيس مجلس الوزراء، والهدف منه معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في أوجيرو، اسميناها حقوق، لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن اربعة مراسيم. واتفقنا على أصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو الى التطبيق السريع، واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا.

اضاف: في هذا الإطار دعت نقابة أوجيرو الى اجتماع طارىء فوري الأن في المؤسسة لنقل هذه الأجواء الإيجابية التي حصلت اليوم والتصرف وفق مضمونها.

وقال ردا على سؤال: "يعود تعليق او فك الإضراب الى نقابة اوجيرو التي هي في عملية انعقاد دائمة. والمسؤولون متوجهون الى اوجيرو لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الإيجابية التي أشرنا إليها اليوم.