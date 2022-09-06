مشهدٌ "بوليسي" في الشويفات.. ما فعله مسلّحون هناك مرّوع!

شهدت منطقة صحراء الشويفات، اليوم الثلاثاء، حادثة إطلاق نارٍ استهدفت مكاناً لتجميع الخرضوات تعود ملكيّته لشخصٍ من آل زعيتر.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنّ الحادثة حصلت بسبب إشكالٍ وقع بين مالك "بورة الخرضوات" وشخصٍ آخر من العائلة نفسها يمتلكُ مكاناً مماثلاً في محلّة "التيرو" - الواقعة ضمن الشويفات أيضاً. وبحسب المعلومات، فإنّ الحادثة حصلت بسبب إشكالٍ وقع بين مالك "بورة الخرضوات" وشخصٍ آخر من العائلة نفسها يمتلكُ مكاناً مماثلاً في محلّة "التيرو" - الواقعة ضمن الشويفات أيضاً.



ولفتت المصادر إلى أنه بسبب تعرّض "البورة" الكائنة في صحراء الشويفات لإطلاق نار، اندفع مسلحون للرّد على ما حصل وذلك عبر إطلاق النار باتجاه "بورة التيرو"، فأطلقوا النار داخلها بشكل كثيف.



ووثق مقطع فيديو عملية إطلاق النار التي حصلت، إذ ظهر شبانٌ مقنعون مع سلاحهم وهم يدخلون "بورة الخرضوات" بواسطة سيارة رباعية الدفع.



وأظهر الفيديو أيضاً قيام أحد المسلحين بالإعتداء على أحد الأشخاص داخل البورة، في حين ظهر مسلح آخر وهو يُطلق النار بشكل عشوائي في المكان.