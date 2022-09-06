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لبنان
جريمة في زحلة.. طعنات تُصيب رجلاً ونجله حتى الموت!
Lebanon 24
06-09-2022
|
14:07
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توفيَ المواطن "ح.طراف" (45 عاماً) إثر إصابته بطعنات سكين خلال إشكالٍ مع شبان من التابعية السورية في محلة الكرك - زحلة.
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وبحسب مندوبة
"لبنان24"
، فإنّ طرّاف كان مع نجله خلال الإشكال، وقد أفيد بأن الأخير أصيب بجروح أيضاً ووصفت حالته بـ"المستقرة".
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