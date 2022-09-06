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لبنان

سفير لبنان في موسكو عميداً للسلك الدبلوماسي العربي.. ماذا قال عبر "لبنان24"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2022 | 14:45
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أبلغت ممثلية جامعة الدول العربية في موسكو دائرة البروتوكول الحكومية في وزارة الخارجية الروسية، بتعيين السفير اللبناني في روسيا الإتحاديّة شوقي بو نصار، عميداً للسلك الدّبلوماسي العربي في موسكو.
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   ويعمل السفير بو نصار في موسكو منذ العام 2013، و لديه معرفة واسعة وعميقة بروسيا، وهو أحد أكثر أعضاء السّلك الدبلوماسي خبرة. 
 
وفي بيانٍ لها، رحّبت "الخارجية الروسية" بتعيين نصار في موقعه الجديد، وقالت: "نحن مقتنعون بأنه من خلال دوره كعميد، سيعزز اتصالات المجموعة العربية مع الجانب الروسي، وسيعمل على تطوير حوار  مخلص وواثق".
 
وأردفت: "إنّ مديرية البروتوكول الروسية تُهنّى السيد السفير على تعيينه في هذا المنصب، وتتمنى له التوفيق في هذا المجال".
 
ماذا قال بو نصار لـ"لبنان24" بعد التعيين؟
 
وفي اتصال مع "لبنان24"، أكّد بو نصار على أهمية المنصب الجديد الذي تولاه كونه في روسيا الإتحادية المعروفة بدورها المحوري في المنطقة والعالم والشرق الأوسط خصوصاً، وأضاف: "إنّ عميد السلك الدبلوماسي العربي يحملُ ميزات خاصة في هذه الظروف، وأهمية الموقع بالنسبة لوطني الجريح لبنان أنه يسمحُ لي كسفيرٍ وكعميد جديد للسلك الدبلوماسي العربي، بأن أعطي هامش تحرّك أوسع لمصلحة وطني لبنان وللقضايا المشتركة بينه وبين روسيا والدول الأخرى".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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