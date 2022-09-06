بعد الجريمة.. "المعلومات" توقف مُغتصب فتاة بعمر 10 سنوات في بيروت!

علم "لبنان24" بأنّ قوة من شعبة المعلومات تمكنت من توقيف الشخص الذي أقدم على اغتصاب فتاة بعمر الـ10 سنوات، داخل أحد الفنادق في بيروت.

ووفقاً للمعلومات، فإن الموقوف هو "ر.ف." وهو يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المُختص.

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وكانت صفحة "وينيه الدولة" كشفت عن قضية الطفلة عبر "فيسبوك"، وقالت: "أثناء قدوم عائلة لبنانية مغتربة الى أحد الفنادق في بيروت، وخلال تناول العائلة طعام الغداء في المطعم، كان الأطفال يلهون في المسبح، فتوجهت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات الى والدتها وطلبت منها الدخول الى المرحاض، فما كان من الوالدة الا وأشارت لابنتها الى مكان مرحاض النساء. وفور دخول الطفلة الى المرحاض، لاحقها شاب مجهول الهوية وقرع الباب طالبا فتحه. وفور فتح الطفلة القفل دخل الشاب إليها وخلع ثيابها تحت التهديد وقام باغتصابها فيما كانت تبكي من الخوف. ولاحقاً، خرج الشاب من الفندق وفرّ الى جهة مجهولة".

وأضافت الصفحة أنّ "الطفلة هرعت الى والدتها وهي تبكي، بينما توجّهت الأخيرة الى فصيلة بئر حسن، وطلبت فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة".