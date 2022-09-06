خبرٌ يُثلج القلوب.. بُشرى بشأن مهاجرين لبنانيين نجوا من مأساة كبيرة!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ المهاجرين اللبنانيين الذين كانوا عالقين في البحر قبالة السواحل الإيطالية قبل أيام، جرى نقلهم جميعاً إلى اليونان، وقد باتوا الآن في عهدة السلطات المحليّة هناك.

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ووفقاً للمعلومات، فإنّ "جميع المهاجرين بخير، ويخضعون لاختبارات طبيّة في أحد المستشفيات اليونانية، وذلك بمواكبة وإشرافٍ من السلطات الأمنية التي تتابعهم وتؤمّن لهم الحماية".



وكان "لبنان24" كشف في تقرير خاص، الأحد، أنّ المهاجرين المُشار إليهم أعلاه، علقوا في عرض البحر لأيامٍ عديدة وذلك أثناء انتقالهم إلى إيطاليا. وكانكشف في، الأحد، أنّ المهاجرين المُشار إليهم أعلاه، علقوا في عرض البحر لأيامٍ عديدة وذلك أثناء انتقالهم إلى إيطاليا.



وكشفت المعطيات حينها إنّ المهاجرين هم مناطق في شمال لبنان، وقد ناشدوا السّلطات اللبنانية التحرك لإنقاذهم فوراً قبل حصولِ أي كارثة. وكشفت المعطيات حينها إنّ المهاجرين هم مناطق في شمال لبنان، وقد ناشدوا السّلطات اللبنانية التحرك لإنقاذهم فوراً قبل حصولِ أي كارثة.



وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين أكدوا في ذلك الوقت أن باخرة إيطاليّة علمت بوجودهم في البحر، إلا أنها لم تُبادر لمساعدتهم، في حين أنّه كانت هناك محاولات للتواصل مع السفارة الإيطاليّة في لبنان للتحرك بغية نجدتهم، إلّا أنّ الأمور باءت بالفشل.