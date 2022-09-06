رسائل تصل لأول مرّة إلى هواتف اللبنانيين.. ما الذي جاء فيها؟

وسطَ الأعطال التي ضربت خطوط الإتصالات والسنترالات خلال اليومين الماضيين، لجأ عددٌ من المطاعم إلى إرسال رسائل نصيّة إلى الزبائن، مفادها أنّ التواصل عبر الخطوط الأرضيّة بات مُتعذراً بسبب انقطاع الاتصالات.

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ووفقاً لتلك الرسائل، فإنّه من أجل طلب الطعام، يمكن التواصل عبر رقمٍ خليوي خاص بالمطعم وتحديداً عبر استخدام تطبيق "واتساب".

وتعدّ هذه الرسائل هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق أن صادفها المواطنون سابقاً وتحديداً من المؤسسات السياحية، والسبب الأساس لذلك هو عدم حصول أي انقطاعٍ عام ومماثل للانترنت في أوقاتٍ سابقة مثلما حصل في اليومين الماضيين.





ومنذ الصباح الباكر، انقطع إرسال الشبكة التابعة لشركة "ألفا" في مناطق ضمن عكار وطرابلس، كما برز المشهد نفسه أيضاً في مناطق ضمن بيروت والجنوب.



وفي السياق، قال مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية لقناة "الجديد" إن "توقف خدمة الانترنت عن مشتركي شركة ألفا سببه مشكلة تقنية في محطّة أدما"، موضحاً أن "المعالجة ستتم بشكل سريع".



إلى ذلك، نقلت "الجديد" عن مصادر في شركة "ألفا" قولها إنّ "سبب انقطاع الارسال والانترنت عن شبكة ألفا يعود الى انقطاع المازوت بشكل تام عن سنترال سن الفيل حيث تمرّ فيه شبكة الفايبراوبتيك للانترنت في كلّ لبنان".



وبموازاة هذا المشهد، أصدرت شركة "ألفا"، اليوم الثلاثاء، بياناً أكدت فيه "توقف خدمة الانترنت التابعة لديها، وذلك بفعل أعطال على شبكة أوجيرو".



وتقدمت الشركة باعتذارٍ من مشتركيها بسبب توقف خدمات الانترنت، مشيرة إلى أن "هذا الأمر خارجٌ عن إرادتها"، وقالت: "الفرق الفنية في ألفا وأوجيرو تتعاون في ما بينها لإعادة الخدمة إلى طبيعتها".



ووسط ذلك، فقد أفيد عن توقف الإتصالات وخدمة الإنترنت بشكل تام على سواحل المتن وكسروان وسط انهيار شامل لشبكة خطوط "تاتش"، وفق ما ذكرت "إذاعة النور".



إلا أنه إثر ذلك، نفت "تاتش" في بيانٍ لها، توقف الاتصالات وخدمة الانترنت في المناطق المذكورة أعلاه، مشيرة إلى أنه لم يحصل أي انهيار لشبكة خطوطها. وشهدت مختلف المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء، انقطاعاً في خدمات الاتصالات والانترنت وذلك بسبب أعطال طارئة ضمن العديد من سنترالات وشبكات الإرسال.ومنذ الصباح الباكر، انقطع إرسال الشبكة التابعة لشركة "ألفا" في مناطق ضمن عكار وطرابلس، كما برز المشهد نفسه أيضاً في مناطق ضمن بيروت والجنوب.وفي السياق، قال مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية لقناة "الجديد" إن "توقف خدمة الانترنت عن مشتركي شركة ألفا سببه مشكلة تقنية في محطّة أدما"، موضحاً أن "المعالجة ستتم بشكل سريع".إلى ذلك، نقلت "الجديد" عن مصادر في شركة "ألفا" قولها إنّ "سبب انقطاع الارسال والانترنت عن شبكة ألفا يعود الى انقطاع المازوت بشكل تام عن سنترال سن الفيل حيث تمرّ فيه شبكة الفايبراوبتيك للانترنت في كلّ لبنان".وبموازاة هذا المشهد، أصدرت شركة "ألفا"، اليوم الثلاثاء، بياناً أكدت فيه "توقف خدمة الانترنت التابعة لديها، وذلك بفعل أعطال على شبكة أوجيرو".وتقدمت الشركة باعتذارٍ من مشتركيها بسبب توقف خدمات الانترنت، مشيرة إلى أن "هذا الأمر خارجٌ عن إرادتها"، وقالت: "الفرق الفنية في ألفا وأوجيرو تتعاون في ما بينها لإعادة الخدمة إلى طبيعتها".ووسط ذلك، فقد أفيد عن توقف الإتصالات وخدمة الإنترنت بشكل تام على سواحل المتن وكسروان وسط انهيار شامل لشبكة خطوط "تاتش"، وفق ما ذكرت "إذاعة النور".إلا أنه إثر ذلك، نفت "تاتش" في بيانٍ لها، توقف الاتصالات وخدمة الانترنت في المناطق المذكورة أعلاه، مشيرة إلى أنه لم يحصل أي انهيار لشبكة خطوطها.

وبحسب بيان تلقاه "لبنان24"، فقد أكدت الشركة أن إرسال شبكتها وخدمة البيانات يعملان بشكل طبيعي في المنطقة المذكورة.



وقرابة الساعة الـ1.30 ظهراً، أعلنت شركة "ألفا" في بيانٍ جديد لها، عودة خدمة الإنترنت إلى طبيعتها، وذلك بعد توقف قسريّ بسبب أعطالٍ على شبكة "أوجيرو".