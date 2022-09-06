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لبنان
إلى المُعلمين وأهالي الطلاب.. رسالة جديدة من وزير التربية
Lebanon 24
06-09-2022
|
16:28
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إفتتح البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، مؤتمر المدارس الكاثوليكية السنوي الثامن والعشرين: "الحوكمة في المدارس الكاثوليكية من منظور الدينامية المجمعية"، بدعوة من اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
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وانعقد المؤتمر في يومه الأول في مدرسة مار الياس للراهبات الأنطونيات - غزير، وكانت خلاله كلمة لوزير التربية القاضي عباس الحلبي ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ونقل وزير التربية تحيات رئيس الجمهورية وتمنياته لغبطة البطريرك الراعي وللأمين العام وللمشاركين في المؤتمر، مؤكداً أنّ
المدرسة الكاثوليكية تقوم ومنذ تأسيسها بدور كبير، مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة والأمانة العامة واتحاد المؤسسات التربوية وبالحوار القائم بين مكونات الأسر التربوية لتوحيد الموقف التربوي وإنقاذ العام الدراسي.
ودعا إلى "عدم تعميم الإحباط وتحويل مجالس التربية إلى مجالس عزاء"، وقال: "يجب مواجهة تداعيات الأزمة من خلال التعاون. كذلك، فإنّ الشفافية مهمة جداً وأدعو المعلمين لاعتماد الواقعية، كما أنه على أهالي الطلاب تفهّم الأزمة الحالية. مع هذا، أطالب لإدارات بالتخلي عن السعي لتحقيق الأرباح في ظل الظروف الصعبة الحالية".
وفي موضوع الدولرة، قال وزير التربية "إننا محكومون بالقانون 515"، داعياً "الحضور لمراجعة النواب في حال يرغبون بتعديله، لأن الأقساط يجب أن تستوفى بالليرة اللبنانية".
أما في موضوع المدارس المجانية، فأشار الحلبي إلى أنه أحال إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لزيادة المساهمات لهذه المدارس في ظل الأزمة الحالية.
وعن المناهج وتعديلها، فقد لفت إلى أن ورشة عمل خاصة بهذا الموضوع هي قائمة حالياً، آملاً مشاركة الجميع بأعمالها.
وختم الحلبي مداخلته بتمنيات لإنجاح أعمال هذا المؤتمر بتعاون الجميع خاصةً أننا كلنا شركاء في تحمل المسؤولية.
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