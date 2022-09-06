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لبنان

الحرص الأميركي غير قابل للتشكيك

Lebanon 24
06-09-2022 | 17:04
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بدا الحرص الأميركي على مستوى القمة على ترسيم الحدود غير قابل للتشكيك، ولكن ليس في فترة الأسابيع الأربعة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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