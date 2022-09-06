Advertisement

لبنان

"ميّاس" في عرض مبهر واستثنائي... والجمهور يرفع العلم اللبناني (فيديو وصور)

Lebanon 24
06-09-2022 | 23:46
A-
A+
Doc-P-988135-637981371072388946.jpg
Doc-P-988135-637981371072388946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
قدمت فرقة "ميّاس" عرضًا مبهرًا ضمن إطار المرحلة النصف نهائية من برنامج "أميركا غوت تالنت America’s Got Talent".

وقد أبهر أداء الفرقة لجنة التحكيم والجمهور المشارك، وخطف انفاس المشاهدين الذي تسمّروا امام الشاشات لدعم الفرقة.
Advertisement
 
ولاقى العرض الذي قدمته الفرقة اعجابا وتأييدا من اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين عبروا عن فرحتهم وفخرهم بـ"ميّاس" عبر منشورات لهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وانتشرت عبر "السوشيل ميديا" دعوات موجهة الى اللبنانيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الاميريكية للتصويت بكثافة لفرقة "ميّاس" اللبنانية.
 
ويذكر ان 5 ساعات فقط تفصلنا عن انتهاء فترة التصويت لـ"ميّاس".
 
كما بانت لافتة الصورة التي تم تسليط الضوء عليها خلال مرور "ميّاس" على خشبة "America’s Got Talent" والتي تظهر العلم اللبناني مرفوعا  من قبل  الجمهور الذي تجاوب بشكل كبير مع العرض الذي قدمته الفرقة.
 
 
 
 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-09-07
12:30 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:40 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website