"ميّاس" في عرض مبهر واستثنائي... والجمهور يرفع العلم اللبناني (فيديو وصور)

قدمت فرقة "ميّاس" عرضًا مبهرًا ضمن إطار المرحلة النصف نهائية من برنامج "أميركا غوت تالنت America’s Got Talent".



وقد أبهر أداء الفرقة لجنة التحكيم والجمهور المشارك، وخطف انفاس المشاهدين الذي تسمّروا امام الشاشات لدعم الفرقة.

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ولاقى العرض الذي قدمته الفرقة اعجابا وتأييدا من اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين عبروا عن فرحتهم وفخرهم بـ"ميّاس" عبر منشورات لهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشرت عبر "السوشيل ميديا" دعوات موجهة الى اللبنانيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الاميريكية للتصويت بكثافة لفرقة "ميّاس" اللبنانية.

ويذكر ان 5 ساعات فقط تفصلنا عن انتهاء فترة التصويت لـ"ميّاس".

كما بانت لافتة الصورة التي تم تسليط الضوء عليها خلال مرور "ميّاس" على خشبة "America’s Got Talent" والتي تظهر العلم اللبناني مرفوعا من قبل الجمهور الذي تجاوب بشكل كبير مع العرض الذي قدمته الفرقة.