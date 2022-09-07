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لبنان

تقارب "حزب الله" والاشتراكي: هل من علاقة للطعن الانتخابي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2022 | 01:15
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بات مؤكداً أن التقارب السياسي بين "حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي يأخذ اتجاهات اكثر ايجابية، ما يوحي بأنه تقارب لن يكون آنياً ولن يتأثر بالعراقيل التفصيلية التي تفرضها الساحة اللبنانية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نتائج هذا التقارب لن تكون سياسية فقط بل قد يكون لها تبعات مرتبطة بملف الطعون الانتخابية، خصوصا في ظل وجود طعن جدي يرتبط بأحد المقاعد الدرزية في دائرة الجنوب الثالثة.

وترى المصادر "أن قبول المجلس الدستوري بالطعن المقدم ضد نيابة النائب فراس حمدان قد يصبح اكثر سهولة بسبب الايجابية المسيطرة على علاقة حارة حريك بالمختارة".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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