قيادي في "التيار" يخرج عن صمته: جبران مهّد لذلك

بعدما كثر الحديث في الاوساط السياسية عن نيّة رئيس الجمهورية ميشال عون البقاء في قصر بعبدا في حال عدم تشكيل حكومة جديدة واستمرار الحكومة الحالية بتصريف الاعمال، الأمر الذي نفته مصادر مقرّبة من عون مشددة على احترامه للدستور وعدم رغبته بخوض معركة سياسية مع خصومه لا سيما المسيحيين، انفجر أحد قياديي "التيار" وخرج عن صمته في احدى الجلسات الضيقة قائلا: ليس لدينا شروط، لكن ميقاتي يناور. أما نحن فلن نسمح بخروج فخامة الرئيس من القصر قبل تشكيل حكومة جديدة ولن نسلّم صلاحياته للحكومة الحالية. اظن أن جبران(رئيس التيار الوطني الحر) مهّد لهذا الامر في اكثر من مناسبة! في هذا الموضوع تحديدا ما حدا يتحدانا، وهناك مفاجآت ستدهش الجميع اذا ما استمر الحال على ما هو عليه".