"لا يمكن تحويلنا الى وزارة طاقة".... هذا ما كشفه وزير الاتصالات عن مشكلة الانترنت واضراب "أوجيرو"

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم انه "لا ايجابية مطلقة ولا سلبية مطلقة في ملف الانترنت والتوقف عن العمل في صفوف موظفي (أوجيرو)، لذلك يمكن القول ان الامور قد تتجه نحو الحل بنسبة 50 % وقد تتجه نحو التصعيد بنسبة 50%".

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وفي حديث له عبر "صوت لبنان"، قال: " واجهتنا مجموعة من الصعوبات خلال هذا الأسبوع قمنا امامها بالمتابعات اللازمة، ومطالب الموظفين في محقة في مكان ما".

وأضاف "لا قطبة مخفية في موضوع (أوجيرو)، فالدولة ليس لديها اموال للقطاع العام ، وموازنة 2022 لم تقر لغاية الان".



وأشار القرم الى ان "المراسيم التي تم توقيعها لم تصل بعد الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وان جتماع الامس لم يكن سلبيا وكل (السنترالات) تم تزويدها بمادة المازوت ، اتفهم وضع الموظفين لكن يجب عدم الحاق الضرر بمصالح الناس".



وأكد ان" المشكلة الأساسية هي في غياب الكهرباء وعدم امكانية تأمين الكميات اللازمة من المحروقات، وبالتالي يمكن القول اننا تحولنا الى وزراة طاقة وهذا امر غير طبيعي، فالمشكلة الأساسية هي في عدم تأمين الكهرباء".