Advertisement

لبنان

ماذا قرر بعض المصارف؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-09-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-988190-637981396271849856.png
Doc-P-988190-637981396271849856.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتجه عدد من المصارف لخفض سقف السحوبات الشهريّة على منصة "صيرفة" في الأيام المقبلة.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"دولار صيرفة" سيتغيّر داخل المصارف.. كم سيُصبح؟
lebanon 24
07/09/2022 20:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المصارف تُضرب اليوم وتعود الأربعاء.. "صيرفة" عبر الـATM اليوم!
lebanon 24
07/09/2022 20:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هرج ومرج امام احد المصارف... ما علاقة "صيرفة"؟ (صور)
lebanon 24
07/09/2022 20:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد "دولار صيرفة".. إليكم سعره الجديد اليوم
lebanon 24
07/09/2022 20:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

مصارف

صيرفة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-09-07
12:30 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:40 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website