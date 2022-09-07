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لبنان

بعد موجة الحر الخانقة.. أجواء منعشة نحو لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
07-09-2022 | 02:57
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان قيم ضغط المنخفض الهندي الموسمي ترتفع ويبدأ بالتراجع، تدريجياً عن شبه الجزيرة العربية نحو بحر العرب، الامر الذي سيخفف من وهج الموجات المدارية الحارة نحو لبنان والمنطقة.

 

وتابع: "طقس معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى يوم الجمعة بحيث سترتفع الحرارة بمعدل درجتين قبل ان تعود وتستقر ضمن معدلاتها لشهر أيلول".

 

ويشتد نشاط الاعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي، فقد سبب الاعصار Hinnamnor  الذي ارتقى الى الدرجة الخامسة، الكثير من الاضرار في البنى التحتية بين جزر اليابان وكوريا الجنوبية، ويُنتظر ان يرتقي اعصار Kay الى الدرجة الثالثة يوم غد، متجهاً من غرب المكسيك نحو خليج كاليفورنيا.

 

بالمقابل سوف يتشكّل اعصار سادس اليوم بالقرب من تايوان سوف يرتقي الى الدرجة الثانية.

 

أضاف: ايلول شهر النكبات وغضب المحيطات وذلك بسبب وصول درجات حرارة المحيطات الى ذروتها وهي تتراوح بين 31 و 32 درجة.

 

طقس لبنان لليومين المقبلين: معتدل مع تشكل ضباب على الحبال وتساقط امطار عابرة على السلسلة الغربية.

الحرارة على الساحل: 31 نهاراً و 27 ليلاً 

في البقاع: 33- 32 نهاراً و 18 ليلا

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 17

على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و  12 ليلاً

الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين 5 و 10 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 74 %ساحلاً و 55% بقاعاً

حالة البحر: منخفض الموج، حرارة المياه 29 درجة

 

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