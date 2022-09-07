"دعم المؤسسة العسكرية" محور زيارة قائد الجيش ايطاليا

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زار قائد الجيش العماد جوزاف عون إيطاليا بناءً على دعوة من نظيره الإيطالي والتقى وزير الدفاع الإيطالي Lorenzo GUERINI الذي أكد "عزم بلاده على دعم الجيش اللبناني بجميع الإمكانات المتاحة"، بحسب ما أفاد به بيان قيادة الجيش.جرى ذلك في حضور رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال Giuseppe CAVO DRAGONE الذي أثنى على" أداء المؤسسة العسكرية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان".كما التقى عون المدير العام للتسليح الحربي في وزارة الدفاع الإيطالية اللواء Luciano PORTOLANO الذي شدد على "ضرورة مساعدة الجيش".من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة إيطاليا والوزير GUERINI والأدميرال CAVO DRAGONE واللواء PORTOLANO، مشيرًا إلى" أهمية تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية وبخاصة ما يرتبط بالحاجات الأساسية كالمحروقات والطبابة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد".