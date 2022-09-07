يزبك: مهما تَجبّر جبران العهد مثل الفخّار لا يُجبر





غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر "تويتر"، قائلًا: "مهما تَجبّر جبران، العهد مثل الفخّار لا يُجبر، هذه المرة ٣١ عكس ١٣، معه الفرَج آتٍ لن يتأخر، ١٩٨٤ - ٢٠٢٢ أربعة عقود قهر ودمار ستنتهي والشعب سيتحرّر. أيّها السياديون، المأساة لن تتكرّر".

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