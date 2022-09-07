Advertisement

لبنان

الراعي جال في زغرتا...

Lebanon 24
07-09-2022 | 03:37
A-
A+
Doc-P-988213-637981443914156580.jpg
Doc-P-988213-637981443914156580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي على مسيرة المطران بولس اميل سعاده الاسقفية الحافلة بالانجازات، منوّهاً بـ"الجهد والصبر الذي تحمله في خدمة الكنيسة وابنائها".

كلام الراعي جاء خلال زيارته سعاده في مستشفى سيدة زغرتا الجامعي للاطمئنان الى صحته، ثم زار الراعي الدكتور الاب يوسف يمين في غرفته في المستشفى متمنيا له مزيدا من الصحة. 
Advertisement

من ثم تفقد البطريرك الراعي مركز شبكة زغرتا الاعلامي، في حضور المطران نفاع، المونسنيور فرنجيه، مدير الشبكة الاعلامية الخوري سليمان يمين، مدير تحرير الاذاعة الاعلامي باخوس عبدو،  وعدد من العاملين فيها.

وتنقل الراعي وصحبه بين اقسام المركز من غرفة التحرير الى استديو البث المباشر وغرفة التحكم، من ثم الى استديو التصوير حيث تصور البرامج ونشرات الاخبار. من ثم تحدث الراعي فقال:" اود ان اهنئكم على هذا المركز الاعلامي، لانه اليوم ضرورة ماسة وبخاصة ان هذا المركز يجمع زغرتا المقيمة وزغرتا المنتشرة وكل اصحابهم واصدقائهم. انها لفكرة نبوية أن يتأسس هذا المركز، لانها اهم وسيلة للتواصل بين الناس، ومع زغرتا واهالي زغرتا، بخاصة من خلال البرامج التي تقدم ومن ضمنها البرنامج الذي يقدمه المطران نفاع والاحب الى قلبي وهو التنشئة الكتابية ".

اضاف:"اود ان اشكركم وبخاصة المونسنيور اسطفان فرنجيه على هذه المبادرة التي قام بها مع كل معاونيه، نرى المستشفى في كل مرة يكبر ويكبر، كي يستوعب اكبر عدد من الناس، ولكن ايضا من خلال تأسيس هذا المركز، انكم تقومون بعمل كبير جدا وابعد من معالجة مريض طبيا، انما انتم تعالجونه روحيا ايضا، ومعنويا، لانه عند مشاهدة برامجكم ينسى وجعه".

ختم:"نشكر لكم مجددا فردا فردا كل ما تقومون به، ولو كانت الوسائل الاعلامية الموجودة اليوم على ايام السيد المسيح او بولس الرسول لكانوا لا يتوقفون عن المذياع لكي يصلوا الى جميع الناس، ولكان وفر عليهم عناء التنقل علما انها لا تغني عن الاتصال الشخصي لكن لا شي مثل الاعلام يزرع الكلمة لانك لا تعرف الى اي مدى تصل، كما مثل الزارع في الانجيل الذي لا يعرف اين تنزل الحبة لكن على الاكيد في قلوب كثر من الناس و نحن لا نعرفهم، لقد توجتم المستشفى بهذا المركز".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-09-07
12:30 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:40 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website