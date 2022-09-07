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لبنان

بعد مقتل مواطن طعناً... قطع الطريق في الكرك - الفرزل إحتجاجاً

Lebanon 24
07-09-2022 | 03:49
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قطع  أهالي الضحية "ح . ط" الذي توفي يوم امس طعنا بالسكين على يد سوري الطريق في هذه الاثناء، بالقرب من سنتر الحمرا بلازا في الكرك - الفرزل احتجاجاً على مقتله.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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