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لبنان

ملف النازحين على طاولة بعبدا.. وهذا ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية

Lebanon 24
07-09-2022 | 03:56
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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا مخصصا لملف عودة النازحين السوريين يشارك فيه  الوزير ان في حكومة تصريف الاعمال الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
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الحجار قال بعد اللقاء الى ان هدف الاجتماع اليوم متابعة القرارات السرية المتخذة في الاجتماعات السابقة التي تعنى بموضوع النازحين، مشيراً الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية على رفع كتاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عودة النازحين السوريين وموقف لبنان الرسمي في هذا الإطار.
 
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