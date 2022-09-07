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لبنان

خلال ساعات الفجر... مركب جديد حاول مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية

Lebanon 24
07-09-2022 | 03:50
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تستمر عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الشواطىء اللبنانية الى بعض الدول الأوروبية، ومنذ قليل، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن مكتب مخابرات الجيش في المنية-طرابلس، من القاء القبض على مركب على متنه مجموعة من اللبنانيين والسوريين، الذين حاولوا مغادرة الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر البحر في منطقة المنية خلال ساعات الفجر الاولى.
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