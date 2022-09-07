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لبنان

إعتصام تحذيريّ لاتحاد بلديات الفيحاء في الميناء

Lebanon 24
07-09-2022 | 05:50
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نفذ عمال وموظفو ومياومو اتحاد بلديات الفيحاء اعتصاما تحذيريا امام مقر الاتحاد في الميناء، بمشاركة رئيس نقابة العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد ونقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي، وذلك احتجاجا على عدم دفع المساعدات الاجتماعية والمنح المدرسية والنقل.
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وقد طالب المعتصمون بزيادة رواتب المياومين والتي لا تتجاوز 30000 ليرة، وهددوا بالتصعيد في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
 
 
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