معوض: تعيين بديل عن البيطار تدمير لاستقلالية القضاء

غرد النائب ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين بديل عن المحقق العدلي ⁧‫ طارق البيطار‬⁩ لبت الطلبات الطارئة والضرورية في قضية تفجير ⁧‫مرفأ بيروت ‬⁩ ومن بينها اطلاق سراح بعض الموقوفين تأتي نتيجة ضغط فاجر من المنظومة الفاسدة والمجرمة لتطيير التحقيق والغاء العدالة وتدمير ما تبقى من استقلالية القضاء".

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