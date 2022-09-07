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لبنان

أحكام لـ "العسكرية" في حق متهمين بجرائم عدة

Lebanon 24
07-09-2022 | 06:04
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 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج مجموعة أحكام بالصورة الغيابية ضد متهمين بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها ومحاولات قتل واغتصاب.
 
وقضى الحكم الأول بإدانة كل من المتهمَين علي.ق و خضر.ز (لبنانيان) بالإتجار بالمخدرات وتعاطيها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهما و غرامة 200 مليون ليرة لبنانية، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، وذلك سنداً للمواد 125 و126/ مخدرات و 205 و 63 و 49/عقوبات.
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وطلبت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات في حق دايفد.ر (لبناني) وتجريده من الحقوق المدنية، سنداً للمواد 201/503 من قانون العقوبات و 63 و 49، وذلك لإقدامه في محلة برج حمود على محاولة إغتصاب الجندي باميلا.ف بالإكراه.
 
وقضى الحكم الرابع بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق نبيل.ح (لبناني) وإلزامه تقديم مسدس حربي وتجريده من الحقوق المدنية، سنداً للمواد 201/549 و 72/ أسلحة وذخائر و 205 و 98 و 63 و 49 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه في مدينة طرابلس على محاولة قتل أشخاص مدنيين عمداً برمي قنبلة يدوية والتصرف بمسدس حربي من دون ترخيص.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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