Advertisement

لبنان

النائب سليمان من دار الفتوى: لحل موضوع السجون

Lebanon 24
07-09-2022 | 06:08
A-
A+
Doc-P-988256-637981535910370925.png
Doc-P-988256-637981535910370925.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استقبل مفتي الجمهورية  الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب محمد سليمان، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط والشيخ بلال الملا.

 
Advertisement
 

وقال سليمان بعد اللقاء: " تحدث مع دريان في شؤون وطنية وأمور تهمّ جميع اللبنانيين عشيّة استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي الاجتماع المقرر للنواب المسلمين السنّة في هذه الدار في 24 من الشهر الحالي، حيث يحرص دريان على أن يكون هذا اللقاء الجامع هو اجتماع وطني بامتياز، يهدف إلى تدعيم الوحدة الوطنية، لمواجهة المخاطر والتحديات المقبلة على البلد".

 
 

وأضاف: "وتداولت معه في موضوع السجون، والظلم الذي يلحق بالسجناء وما يعانون من مشاكل، إذ لا يجوز أن يكون حوالى 80% من الموقوفين دون محاكمات، وبالتالي لا بدّ من إيجاد حلٍّ على خطّين، الأول بتسريع المحاكمات، والثاني تبنّي اقتراح تخفيض مدة السنة السجنيّة".

 
 

وأكد سليمان أن دريان كان واضحاً وجازماً بضرورة احترام المواعيد الدستورية، والالتزام بها لناحية انتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك تسهيل عملية تشكيل الحكومة احتراماً للدستور والحفاظ على اتفاق الطائف الذي يشكل مظلة أمان للبنان واللبنانيين، مع الأخذ بالاعتبار ما يعانيه البلد من أزمات طالت مختلف القطاعات.

 
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-09-07
12:30 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:40 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website