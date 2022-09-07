النائب سليمان من دار الفتوى: لحل موضوع السجون

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب محمد سليمان، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط والشيخ بلال الملا.

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وقال سليمان بعد اللقاء: " تحدث مع دريان في شؤون وطنية وأمور تهمّ جميع اللبنانيين عشيّة استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي الاجتماع المقرر للنواب المسلمين السنّة في هذه الدار في 24 من الشهر الحالي، حيث يحرص دريان على أن يكون هذا اللقاء الجامع هو اجتماع وطني بامتياز، يهدف إلى تدعيم الوحدة الوطنية، لمواجهة المخاطر والتحديات المقبلة على البلد".

وأضاف: "وتداولت معه في موضوع السجون، والظلم الذي يلحق بالسجناء وما يعانون من مشاكل، إذ لا يجوز أن يكون حوالى 80% من الموقوفين دون محاكمات، وبالتالي لا بدّ من إيجاد حلٍّ على خطّين، الأول بتسريع المحاكمات، والثاني تبنّي اقتراح تخفيض مدة السنة السجنيّة".

وأكد سليمان أن دريان كان واضحاً وجازماً بضرورة احترام المواعيد الدستورية، والالتزام بها لناحية انتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك تسهيل عملية تشكيل الحكومة احتراماً للدستور والحفاظ على اتفاق الطائف الذي يشكل مظلة أمان للبنان واللبنانيين، مع الأخذ بالاعتبار ما يعانيه البلد من أزمات طالت مختلف القطاعات.