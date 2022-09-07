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لبنان

المكاري: مستعدون لانجاح اي عمل يخدم اللبنانيين

Lebanon 24
07-09-2022 | 06:35
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استقبل  وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الرئيس المؤسس لمجموعة "ليبا بيديا" الثقافية، يرافقه المستشار القانوني  المحامي  سمير كرامة وقدما نبذة عن المجموعة وما تقوم به من نشاطات. 
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وقد تم التركيز على "دور الإعلام  في بناء المجتمعات والاتفاق على التعاون مع الوزارة في الأعمال التي  يقومون بها كمجموعة، وسيقدمون دراسة مفصلة عن المشاريع التي سيقومون بها خلال الايام المقبلة للوزير المكاري". وتم التطرق ايضا الى الوضع العام".
 
وقد ابدى وزير الإعلام "كل الاستعداد للدعم بما تستطيع الوزارة تقديمه  في سبيل انجاح اي عمل يخدم لبنان واللبنانيين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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