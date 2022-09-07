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لبنان

مجلس القضاء الاعلى رفض تعديل مرسوم التشكيلات القضائيّة الجزئيّة

Lebanon 24
07-09-2022 | 06:44
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ مجلس القضاء الاعلى رفض باجماع اعضائه يوم الثلاثاء الاقتراح الرامي الى تعديل مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية الذي يطلب استحداث غرفة اضافية في محكمة التمييز، وأكد على الصيغة السابقة التي وضعها والتي تتضمن عشرة غرف.
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مجلس القضاء الاعلى

مرسوم التشكيلات القضائيّة الجزئيّة

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