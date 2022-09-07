مجلس القضاء الاعلى رفض تعديل مرسوم التشكيلات القضائيّة الجزئيّة

أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ مجلس القضاء الاعلى رفض باجماع اعضائه يوم الثلاثاء الاقتراح الرامي الى تعديل مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية الذي يطلب استحداث غرفة اضافية في محكمة التمييز، وأكد على الصيغة السابقة التي وضعها والتي تتضمن عشرة غرف.

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