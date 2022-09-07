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لبنان

عاجل... هذا جديد "الباسبورات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2022 | 06:52
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شكا بعض المواطنين من عدم تمكنهم من حجز مواعيد على المنصة الخاصة بجوازات السفر التابعة للأمن العام.
وقال البعض إن من يحتاج إلى جواز عليه التوجه الى مركز للأمن العام وتسجيل اسمه من أجل حجز دور له بعد عام على الأقل.
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مصدر أمني أوضح لـ"لبنان ٢٤" أنّ قرارًا صدر تم بموجبه إيقاف جواز السفر البيومتري، وسيتم منح المواطنين "الباسبور" القديم الكحلي، ومن المتوقع استقبال طلبات جديدة بعد ١٥ أيلول والمنصة متوقفة الان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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