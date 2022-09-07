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لبنان

مجزرة بيئيّة في غابات القموعة... الحطب بالفريش دولار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2022 | 06:50
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مع إقتراب فصل الشتاء، وبعد إرتفاع سعر المازوت إلى ما يُقارب الـ800 ألف ليرة للصفيحة، عمد مجهولون إلى قطع أشجار الأرز والشوح واللذاب والعذر في غابات القموعة، في مناطق مقلّ التفاح، سواق، عين الخوخ، وعين الحجل.
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وفي هذا السياق، أشارت معلومات مطلّعة إلى أنّ "طن الحطب يُباع في عكّار بالفريش دولار، كما أنّ 3 طن من شجر اللذاب تُباع تقريباً بـ19 مليون ليرة لبنانية".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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