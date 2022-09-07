Advertisement

لبنان

بو صعب التقى السفير المصري وبحثا في ابرز التطورات

Lebanon 24
07-09-2022 | 07:08
A-
A+
Doc-P-988277-637981564989126569.PNG
Doc-P-988277-637981564989126569.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، حيث تمت مناقشة آخر التطورات المحلية والإقليمية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الياس بو صعب لـmtv من مجلس النواب: الخطّ 29 خيار ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنّها تعني إسقاطه إلا أنّه ما زال خياراً من الخيارات التي يتمّ العمل عليهh
lebanon 24
07/09/2022 20:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الاتصالات الجارية في الملفات العالقة ومنها التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت
lebanon 24
07/09/2022 20:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وصل الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون ضمن الاستشارات النيابية الملزمة
lebanon 24
07/09/2022 20:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يلتقي في هذه الأثناء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في عين التينة
lebanon 24
07/09/2022 20:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسر علوي

الياس بو صعب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-09-07
12:30 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:40 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website